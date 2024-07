Il nodo di via Carracci a Bologna | Il palazzo diventerà un centro per famiglie Ma resta occupato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – Niente sgombero per gli occupanti deldi via. Il Comune trasformerà l’edificio, dove il collettivo Plat, nell’ottobre 2023, aveva fatto entraremigranti alla ricerca di un tetto, in un hub transitorio, e poi lo metterà a bando per ospitare nuclei fragili. Nel frattempo, però, gli occupanti potrannore. Nel giugno scorso, tra le mura dello stabile (ai civici 61-63-63/2), era stata denunciata la violenza sessuale di una donna trentenne, che viveva lì. Al momento, all’interno ci sono 111 persone, di cui 41 minorenni: tutti a contatto con i servizi sociali. Lo strumento per attuare il piano è la convenzione traD’Accursio e Acer, proprietaria dell’edificio, la quale concede – a titolo non oneroso e per trent’anni – all’amministrazione stessa il. Tale convenzione sarà siglata in futuro.