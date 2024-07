Come Giorgio Armani ha sbancato il mercato del vintage

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Per lo stilista e direttore artistico Karlmond Tang, la sua storia d'amore conè iniziata sei o sette anni fa con una scoperta nella più laboriosa delle miniere del discount: TK Maxx. «In realtà ho iniziato con un abito due pezzi Le Collezioni. È ancora troppo grande e non l'ho mai modificato», racconta. «Lo desideravo profondamente per quello che rappresentava per me. Poi mi è venuta l'idea di voler ricreare le loro iconiche immagini unisex in bianco e nero degli anni '80 e '90». Galvanizzato da quelle campagne immacolatamente semplici, in particolare quelle in collaborazione con il fotografo Aldo Fallai che,disse una volta, «creava scene di vita, evocava atmosfere e schizzava ritratti pieni di carattere», Tang ne rimase folgorato.