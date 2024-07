A Different Man | ecco il trailer del thriller psicologico con Sebastian Stan

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) A24 ha presentato il primodi AMan, ildark-comico con, la cui uscita nelle sale statunitensi è prevista per il 20 settembre. Con la partecipazione anche di Renate Reinsve e Adam Pearson, il film dello scrittore e regista Aaron Schimberg è incentrato su Edward (), un aspirante attore che si sottopone a una radicale procedura medica per trasformare drasticamente il suo aspetto. Il nuovo volto da sogno di Edward si trasforma rapidamente in un incubo, poiché perde il ruolo per cui è nato e diventa ossessionato dal recupero di ciò che è stato perso. Oltre ad A24, che ha finanziato il film, i produttori del film includono Christine Vachon, Vanessa McDonnell e Gabriel Mayers.