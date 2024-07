Young Sherlock | Colin Firth si unisce al cast della serie sul giovane Sherlock Holmes

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 luglio 2024)è entrato neldi, la nuovadi Guy Ritchie per Prime Video che racconta le origini diè salito a bordo di, la nuovadi Guy Ritchie per Prime Video che racconta le origini dell'amato detective nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle.sia Hero Fiennes, Zine Tseng, Joseph Fiennes e Natascha McElhone, già presenti nel. Scritto da Matthew Parkhill e ispirato alladi libridi Andy Lane, lo show reimmaginaall'età di 19 anni. Disgraziato, crudo, senza filtri e senza forma, si ritrova coinvolto in un mistero di omicidio all'Università di Oxford che minaccia la sua libertà. Immergendosi nel suo