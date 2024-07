Un nuovo algoritmo di intelligenza artificiale nei veicoli può individuare i conducenti ubriachi esaminando costantemente i loro volti alla ricerca di segni di intossicazione

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 16 luglio 2024) Undiper RilevareUndiapplicato aipotrebbeanalizzandodidi. Questa tecnologia potrebbe contribuire a ridurre gli incidenti causati dguida in stato di ebbrezza. Il Progetto e laIl progetto, presentato in un articolo scientifico durante una conferenza dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) e della Computer Vision Foundation (CVF), impiega sistemi informatici per valutare il livello di ebbrezza di un conducente con una precisione del 75%.