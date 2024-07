Un giardino sensoriale a San Lorenzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) SANSEPOLCRO C’è unterapeutico al centro Sandi Sansepolcro. Il progetto è stato del Lions Club biturgense e l’amministrazione comunale lo ha subito appoggiato, con la cerimonia di inaugurazione che si è tenuta domenica scorsa. Questonon è altro che uno spazio verde destinato a persone colpite dal morbo di Alzheimer e con spettro autistico, per cui è concepito come un percorso guidato lungo una serie di stimolazioni sensoriali e percettivo-emozionali. Chiara la finalità: riattivare i ricordi acquisiti in giovinezza e immagazzinati nella memoria. Un’area verde di 450 metri quadrati con 620 essenze piantate, ora a disposizione dell’intera collettività.