Scatta il sequestro alla stazione di merce contraffatta o venduta abusivamente

(Di martedì 16 luglio 2024) FIRENZE –nella zona di piazza, blitz della polizia di Stato e della polizia municipale eil. Il bilancio è di oltre 700 pezzi trae attrezzatura per la vendita abusiva su suolo pubblico che sono stati sequestrati dagli agenti dei reparti Fortezza e Antidegrado insieme a due volanti della Polizia di Stato. È accaduto nel corso dei controlli in piazzalato Alamanni, a seguito di numerose segnalazioni arrivate da residenti e cittadini. Con l’intervento sono stati effettuati due sequestri dia persone già note per la vendita abusiva su area pubblica e per trasporto di(oggetti per la cura e l’igiene personale) in quantità e tipologia tali da non costituire normale acquisto per uso personale.