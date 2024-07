Saranno sarti famosi Accademia dei Sartori e Vitale Barberis Canonico Patto per aiutare i talenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) La casa disi è riempita di talento. Smoking, frac, pantaloni, gilet, abiti eleganti e da cocktail: entrare all’interno dello showroom di via Solferino a Milano lascia senza fiato. E ancor più al pensiero che quelle opere d’arte su misura sono realizzate da giovanissimi appassionati dia. Progetti presentati dagli studenti dell’Nazionale dei, di cui lo storico lanificio è sponsor da anni. Nei giorni scorsi sono stati esposti gli abiti realizzati dalla Scuola Femminile Triennale con la supervisione del maestro Doriano Pergolari. D’altronde,ha il blasone giusto per sostenere i migliori: fondata nel 1663, realizza tessuti pregiati per la confezione di abiti, con oltre 450 addetti, 40 agenti nel mondo e due stabilimenti nel Biellese all’avanguardia per tecnologia e metodi gestionali.