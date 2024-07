Regno nero – Dal sorgere dell’alba al calore del tramonto

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 16 luglio 2024) “. Dalaldel” è un romanzo autobiografico di circa centotrenta pagine, scritto da Debora Mele e pubblicato grazie all’editore romano Albatros. È un libro fortemente attuale, che prende le mosse da un tema oggi molto dibattuto – e su cui purtroppo c’è ancora molto lavoro da fare: la violenza domestica. Ma non solo di violenza si parla, per quanto già basterebbe questa a rendere degna di nota l’opera d’esordio di Mele, perché la scrittrice intende soffermarsi soprattutto su ciò che succede quando ci si sente smarriti e persi, quando ogni cosa appare come definitivamente distruttiva e sembra che non ci sia più posto per la speranza.