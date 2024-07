Razze vermocani meduse e pesci scorpione | cosa fare se ci si imbatte in una di queste specie durante le vacanze al mare? I consigli dell’esperto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Tra notizie fake, allarmismi che ci danno già invasi dalle cavallette bibliche e da ogni tipo di mostro esistente nei bestiari medievali e legittime istanze di prudenza oramai è veramente difficile orientarsi nel mondo delle cosiddettepericolose. D’estate poi, soprattutto per quel che riguarda gli animali marini, sembra che il problema tocchi le sue vette.scorpioni:davvero temere e come comportarsi per godersi in santa pace le meritate? Recentemente, ad esempio, secondo quanto riportato dal “Corriere Adriatico” a Marcelli di Numana un video amatoriale è diventato virale: una razza nuotava vicino alla riva e i bagnini, allarmati, hanno fatto uscire tutti dall’acqua. E ancora, tre bagnanti sono finiti al pronto soccorso di Torrette per accertamenti dopo essere stati punti dal vermocane.