Paura per Mara Venier la foto livida e bendata sconvolge i fan | Ma cosa ti è successo?

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) Brutta disavventura perVenir. La conduttrice ha recentemente pubblicato unasu Instagram che ha suscitato non poca preoccupazione tra i suoi fan. Nellaappare con lividi visibili e il volto gonfio e un occhio bendato. Non è chiaro al momentoabbia causato queste lesioni, ma sembra che sia stata coinvolta in un incidente che ha richiesto il ricovero in ospedale. Tra le ipotesi, la cura di una cataratta. “Mai tranquilla” e poi un ringraziamento al prof. Andrea Cusumano, luminare di oftalmologia a corredo della. Sui social migliaia i commenti, qualcuno ipotizza si tratti di cataratta, ma altri fanno notare che quello è un intervento che si programma e la conduttrice aveva annunciato le sue imminenti vacanze, molti chiedono, ma nessuna spiegazione in risposta.