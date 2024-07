Parlamento Ue eletti i 14 vicepresidenti Confermata Pina Picierno Pd incarico anche per Antonella Sberna di FdI

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Ci sarannodue europarlamentari italiane tra i 14deleuropeo. Dopo il plebiscito e la riconferma per la presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola, nel pomeriggio i nuovi rappresentanti all’interno della Plenaria di Strasburgo erano chiamati a nominare i suoi vice. Decisione che è stata presa al secondo turno, quando sono statigli ultimi tre candidati. La distribuzione delle cariche è grossomodo quella che ci si attendeva alla vigilia, con poche modifiche: al Partito Popolare Europeo, che esprime la presidente, sono andatitre, ben cinque ai Socialisti, secondo gruppo perall’Eurocamera, due per Renew e per i Conservatori, mentre uno ciascuno sono toccati a Verdi e The Left. Vicepresidente vicario sarà Sabine Verheyen, tedesca, che è riuscita a ottenere addirittura più voti di Metsola, ben 604.