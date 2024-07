Ostia Antica Festival | al via il 17 luglio con Vinicio Capossela

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 16 luglio 2024) Una storia lunga più di duemila anni che continua a vivere in un dialogo costante tra passato e presente, archeologia e contemporaneità. Torna ad animarsi di arte e note lo straordinario palcoscenico del Teatro Romano dicon, la rassegna tra musica e teatro che quest’anno firma la sua prima edizione con la neonata RTI Teatro Romano. Riflettori accesi dal 17con la classe senza tempo di, che passa il testimone musicale a Goran Bregovi? (22), Blonde Redhead (26 agosto), fino alla sacerdotessa del rock Patti Smith (sul palco il 3 settembre per una delle due date speciali in Italia) e Carmen Consoli (7 settembre).