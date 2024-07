Nobody Wants to Die | requisiti minimi e consigliati su PC

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 16 luglio 2024) Nessuno vuole morire di frustrazione per un PC incapace di reggere il passo: ecco iperto Die Ora cheto Die è veramente dietro l’angolo (domani), è bene sapere quali siano iper la versione PC. Come minimo, vi occorrerà un Intel Core I3-8100 o una AMND Ryzen 5 2600X con 8 GB di RAM. In aggiunta, è bene procurarsi per tempo una scheda NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti o un Intel Arc A770. Gli sviluppatori hanno confermato che il gioco supporterà NVIDIA DLSS già dal day one. Per chi non lo sapesse, il gioco si pone come una sorta di mistura tra Blade Runner, Observer e la modalità Detective dell’amatissima trilogia di Batman: Arkham. Il gioco fa uso di Unreal Engine 5, ma non si sa ancora nulla del supporto di Nanite o Lumen. Vi lasciamo al trailer.