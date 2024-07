L’infettivologo Massimo Galli condannato a 1 anno e 4 mesi per falso Assolutamente sereno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024), ex primario dell’ospedale Sacco di Milano e tra i professori più noti durante la pandemia Covid, è statoa Milano a 1e 4per, con pena sospesa e non menzione. Lo scienziato, che fu in prima linea durante le fasi più drammatiche della pandemia di Covid e ora in pensione, era stato rinviato a giudizio lo scorso 3 ottobre. La sentenza è stata emessa dalla X decima sezione penale del Tribunale, che ha invece assolto Agostino Riva, ai tempi suo stretto collaboratore. Il processo per turbativa d’asta – o in alternativa abuso d’ufficio – e perriguarda un filone dell’inchiesta milanese su presunti concorsi pilotati per posti da professore e ricercatore alla Facoltà di medicina dell’Università Statale di Milano.