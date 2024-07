Il Parlamento Ue vota il nuovo presidente | Roberta Metsola rimane la favorita Incognite sui vice e sui vertici delle commissioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) I movimenti sottobanco sono finiti, per le trattative non c’è più tempo. A Strasburgo si decidono le cariche apicali per la prossima legislatura europea. Quasi 20 giorni dopo l’ultimo Consiglio europeo di Bruxelles, ilappena entrato in carica è chiamato a eleggere il proprio, in una tre giorni che porterà fino a giovedì 18 luglio, quando all’approvazione della Plenaria dovrà sottoporsi la Spitzenkandidatin del Partito Popolare Europeo per la carica didella Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Il 16 luglio, però, è il giorno di. La riconferma della politica maltese è quella che in queste settimane è stata meno in discussione.