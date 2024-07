Il Metodo Conte colpisce anche Starace | addio al ‘balletto’ del magazziniere

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 16 luglio 2024) Ilcontinua a fare scalpore nel mondo del calcio, questa volta colpendo un’icona storica del Napoli, Tommaso. Tommasoe storica figura dell’era Maradona nel Napoli, è noto per il suo rituale di entrare in campo e intrattenere i tifosi con un balletto gestuale, originatosi ai tempi di Dries Mertens. Tuttavia, ieri sera qualcosa è cambiato. Quando è stato acclamato dai tifosi durante l’entrata in campo per il caffè,ha sorprendentemente chiesto silenzio, rispettando le nuove direttive imposte da Antonio. Ildel tecnico salentino ha enfatizzato la necessità di concentrazione totale durante gli allenamenti, vietando qualsiasi distrazione che possa interferire con la preparazione della squadra.