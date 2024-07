Federico Chiesa occhio alla sorpresa dietro l' angolo | calciomercato sta per esplodere la bomba

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Ronaldo “il fenomeno” che passa dal Barcellona all'Inter dopo la frattura insanabile con la dirigenza blaugrana. La stellina, Hernan Crespo, che lascia l'Argentina per trasferirsi dal River Plate al Parma. Ma decine e decine ancora, del passato o anche dei giorni nostri, con Higuain, Lukaku, Dybala, Osimhen e tantissimi altri. Sono solo un'infinitesima parte dei nomi che hanno incendiato ilestivo e che hanno fatto sognare milioni di italiani sotto l'ombrellone. Perché spesso e volentieri non è solo un vado, tiro fuori “la grana” e compro. Quasi sempre c'èuna storia piena di colpi di scena,front e improvvise accelerate. Trattative che sembrano definite in ogni dettaglio e che per qualche motivo saltano, o altre che partono già come impossibili e invece poi decollano.