Concorso pilotato l’infettivologo Massimo Galli condannato a un anno e 4 mesi per falso

(Di martedì 16 luglio 2024) Il noto infettivologoè statodal Tribunale di Milano a une 4per il reato diin relazione al presunto condizionamento di ununiversitario alla Statale di Milano. La sentenza è stata pronunciata oggi, martedì 16 luglio., ex primario dell’ospedale Sacco, ora in pensione, è stato invece assolto dall’accuse di turbativa d’asta. Il professore è accusato di aver favorito l’assegnazione di un posto da professore associato al suo ex collaboratore Agostino Riva, il quale è stato assolto “perché il fatto non sussiste” in merito al reato di turbativa d’asta e “per non aver commesso il fatto” per l’accusa di. Ilsu cui si imperniava il processo risale all’aprile 2020: in palio c’era un posto da professore di seconda fascia in Malattie cutanee, infettive e dell’apparato digerente.