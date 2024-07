CAROLA è su Unplugged Playlist

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Abbiamo realizzato un episodio che è un appuntamento speciale di “” dedicato al Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo, che è un contest musicale che si svolgerà a Pantelleria il 26, 27 e 28 luglio. E’ con noi una delle finaliste del concorso Voci dal Mediterraneo,Prudenza. Chi èPrudenza in arteè nata il 06.09.2008 a Erice e vive con la sua famiglia a Trapani. Studia Amministrazione Finanze e Marketing. Circa 2 anni faincontra nel suo cammino artistico il cantautore e vocal coach Massimo Galfano che gli propone oltre al fatto di lavorare presso la propria scuola di canto, The Vocal Music School, e nasce anche il primo progetto discografico. Da quell’incontro non nasce solo lo studio e il primo inedito, ma anche una collaborazione con la Eventi e Management Italia.