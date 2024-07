Calciomercato Milan cambia il futuro di Rafael Leao? Ecco cosa succede

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 16 luglio 2024), la clausola rescissoria diè scaduta e questoildell’attaccante portoghese. La situazionenon potrà lasciare i rossoneri senza la volontà del club. Da martedì 16 luglio, infatti, non è più valida la clausola rescissoria da 175 milioni di euro che era stata inserita al momento del rinnovo del contratto (ufficializzato il 2 giugno 2023) fino al 2028. Adesso, i club interessati all’attaccante portoghese, dovranno presentare un’offerta alla dirigenza dele negoziare. Non basterà più, quindi, versare la cifra della clausola per portarsi a casa il talento ex Lille. In questa prima fase di, il pericolo principale per i rossoneri era rappresentato dai sauditi dell’Al Hilal, che sembravano intenzionati a fare sul serio per Rafa.