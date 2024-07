Amore passione tradizione il Pescara presenta la campagna abbonamenti | dettagli e prezzi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2024) LadelCalcio inizia oggi, martedì 16 luglio, con una fase di prelazione, riservata in esclusiva ai possessori dell’abbonamento nella scorsa stagione 2023/24. Lo comunica la società spiegando che sarà possibile esercitare tale prelazione sottoscrivendo l’abbonamento per il prossimo campionato Serie C Now, Girone B, da martedì 16 luglio e fino a martedì 30 luglio 2024, presso il nuovo The OfficialStore (orario del punto vendita, dal martedì alla domenica, 10-13 e 16,30-20,30), online sul sito ciaotickets.com e presso tutti i punti vendita d’Abruzzo affiliati a Ciao Tickets. Per esercitare la prelazione basteràre alla cassa (o compilare il form richiesto in caso di acquisto online) la fidelity card dello scorso campionato, anche nel caso fosse nel frattempo scaduta, unitamente ad un valido documento di identità.