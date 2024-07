Altro che trattative lo scopo di Netanyahu è continuare la guerra per i suoi scopi politici- Intervista ad Atef Abu Saif

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Il suo libro è pieno di morte e sofferenza, ma anche di straordinaria resilienza e umanità. “Diario di un genocidio. 60 giorni sotto le bombe a Gaza” (Fuoriscena) del celebre scrittore palestineseAbu, ex ministro della Cultura dell’Autorità Nazionale Palestinese, è una potente testimonianza dello sterminio in corso nella Striscia di Gaza, più necessaria che mai, visto che i reporter internazionali non possono documentarlo, perché come denunciato la scorsa settimana da oltre sessanta organizzazioni giornalistiche, dal New York Times alla BBC, “a nove mesi dall’inizio della, ai reporter internazionali viene negato l’accesso a Gaza, a eccezione di qualche raro tour organizzato dai militari israeliani”. Il Fatto Quotidiano hatoAbu. Lei è cresciuto nel campo profughi di Jabalia e ha vissuto unadopo l’altra.