WWE | Stephanie Vaquer ha già scelto dove esibirsi

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 15 luglio 2024) La settimana scorsa, in un evento non televisivo in Messico, la trentunenneha fatto il suo debutto in WWE. La ex stella della CMLL,deteneva i titoli di campionessa femminile, e campionessa di coppia, ha avuto diversi problemi con la ex Compagnia e la NJPW. Tali problemi, come riportano alcune indiscrezioni, sarebbero sorti per il modo in cui l’atleta ha lasciato entrambe le Federazioni, non partecipando ad incontri già ampiamente pubblicizzati in passato. Inoltre, il pomo della discordia, sarebbe la decisione delladi rendere vacanti i titoli in suo possesso, piuttosto che cederli in regolari incontri a qualcun’altra. Sulle orme dellaIl suo primo match in WWE ha goduto di grande copertura sui social,l’atleta cilena ha sconfitto Isla Dawn, come anche l’endorsement che, Damien Priest, gli ha dedicato nel dietro le quinte, dandole il suo personale benvenuto.