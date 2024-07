Wta Budapest 2024 | programma orari e ordine di gioco martedì 16 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il programma e gli orari con l'ordine di gioco del torneo Wta di Budapest: ecco di seguito la programmazione completa per la giornata di martedì 16 luglio, con otto incontri in programma. In campo la testa di serie numero 1 del torneo, la giovane russa Diana Shnaider, opposta alla padrona di casa ungherese Fanny Stollar. Le altre due atlete di casa impegnate sono invece Timea Babos e Anna Bondar. Di seguito ecco il palinsesto completo. CENTRE COURT ore 10.00 – Makarova vs Babos a seguire – (1) Shnaider vs Stollar a seguire – (3) W. Wang vs Todoni a seguire – Danilovic vs Bondar GRAND COURT ore 10.00 – Lys vs (6) Podoroska a seguire – Korpatsch vs Pera COURT 1 ore 10.00 – Sramkova vs Bulgaru a seguire – Seidel vs (7) Uchijima