Un medico troppo lontano per gli anziani

(Di lunedì 15 luglio 2024) Sono una 95enne di Corticella (Bologna) con varie patologie e limitazioni dovute all'eta'. Da ormai piu' di 2 anni sono assistita da sostituti del precedentepensionato che hanno svolto la loro attivita' con scrupolo nell'ambulatorio del Centro Civico di Corticella facilmente raggiungibile anche da casa mia. Finalmente l'Asl ha bandito la zona carente per iltitolare che ASL, ha fissato il suo ambulatorio in Bolognina (sempre Quartiere Navile e'), quindi dovendo scegliere per forza questo professionista (i medici presenti sul territorio corticellese attualmente sono tutti pieni) per recarsi in ambulatorio per visite, ricette o altre necessita' una folta popolazione anziana di Corticella centro dovra' arrangiarsi con taxi, macchine di figli nipoti conoscenti, bus o altro per poter usufruire di un servizio necessario e dovuto dal Servizio sanitario mazionale.