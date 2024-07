Tre incidenti in poche ore nel Varesotto | a Casorate Sempione allerta per un’auto alimentata a gpl

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024)anche in serata nelcon interventi da parte dei vigili del fuoco e dei soccorsi. Alle 18,30 due auto si sono scontrate a, feriti una donna di 42 anni e due uomini rispettivamente di 43 e 52 anni, per loro ferite lievi. A creare qualche momento di tensione il fatto che una delle vetture fossea gpl, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. A Gallarateper cause ancora da accertare si è ribaltata, per fortuna senza serie conseguenze per la famiglia a bordo. Alle 20 di nuovo soccorsi in azione a Leggiuno dove il conducente di una macchina ha perso il controllo della vettura andando fuori strada, quindi ha danneggiato due macchine posteggiate e i contatori della corrente, sul posto i vigili del fuoco e gli operatori sanitari, ferite lievi per l’automobilista.