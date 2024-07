Terremoto L’Aquila | famiglie dovranno pagare spese legali per i figli morti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 15 luglio 2024) Hanno perso i loronele, oltre a non aver diritto ad un risarcimento,anche le, quasi 14000 euro. Alcuni già parlano apertamente di ‘sentenza choc’ per definire quella pronunciata dalla Corte d’Appello delnell’ambito dei processi civili per ideldel 6 aprile 2009. Per i giudici che hanno confermato la sentenza di primo grado del 2022 i ragazzi avevano assunto una condotta incauta. Scagionata da ogni responsabilità la Presidenza del Consiglio dei ministri sotto cui ricadeva l’operato della Commissione Grandi Rischi che cinque giorni prima del sisma aveva rassicurato gli aquilani e gli studenti universitari. Ora i familiari delle giovani vittime non solo non avranno nessun risarcimento, maanche pagarsi le, che ammontano a quasi 14 mila euro.