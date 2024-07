Spaventoso incidente per Carlos Dunga e la moglie | auto distrutta sono ricoverati in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Gravestradale pere sua. I due stavano viaggiando sulla strada regionale di Curitiba, in Brasile – precisamente a Campina Grande do Soul – quando la lorosi è ribaltata e. L’ex allenatore della nazionale brasiliana e lastati trasportati in. Attualmente,entrambi coscienti. La dinamica L’è stato registrato nella prima mattina di sabato 13 luglio. Secondo quanto riportato dalla polizia stradale della Federazione, l’impatto con il suolo è avvenuto all’altezza del chilometro 39 dell’strada. Per motivi ancora da chiarire, l’si è ribaltata. Dopo essere stati soccorsi e curati sul posto, i coniugistatiall’Angelina Caron in seguito ad aver riportato diverse ferite.