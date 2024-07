Sanitari aggrediti Asl chiede più presenza forze dell’ordine

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRafforzare ladellenei presidi ospedalieri sede di pronto soccorso. È la richiesta formulata al prefetto di Napoli, Michele di Bari, dal direttore dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo. L’istanza giunge dopo il nuovo episodio di violenza ai danni di operatoridurante l’esercizio delle loro funzioni avvenuto sabato scorso all’ospedale Maresca di Torre del Greco, quando tre operatorie due guardie giurate sono statidal fratello di un paziente dimesso poco prima dal pronto soccorso. Sul caso il direttore generale esprime “piena solidarietà al personale colpito”,ndo al contempo “maggiori tutele”. In attesa del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato per questa sera, Russo parla di “piena sintonia inter-istituzionale tra Prefettura e aziendaa, che si sono reciprocamente impegnate ad elaborare una strategia condivisa per arginare il triste fenomeno delle aggressioni violente a medici, infermieri e altri operatori”.