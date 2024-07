Psi e radicali essenziale voce riformista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) La storia radicale ha sempre avuto una mia particolare attenzione. Socialisti ea livello nazionale hanno portato avanti, spesso con successo, battaglie di modernizzazione della società, basti pensare all’aborto e al divorzio. Negli anni Ottanta molti socialisti, e io fra questi, avevamo la doppia tessera. E in quegli anni ho conosciuto Mario Zamorani e ricordo sempre con piacere la sua presenza come segretario provinciale deial congresso che mi ha tenuto a battesimo quale segretario dei giovani socialisti. Un rapporto politico continuato nel tempo ricco di contaminazioni positive ma anche di forti discussioni e frizioni. Anche questo è fare politica. In questi ultimi anni come partiti riformisti e liberali abbiamo cercato di inserirci nel dibattito politico portando all’attenzione dell’ opinione pubblica cittadina argomenti, iniziative, arrivando a presentarci in un’ unica lista alle scorse elezioni comunali.