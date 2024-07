Pressioni interne e delusioni esterne per Zelensky tornato dal summit NATO con le pive nel sacco

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 15 luglio 2024) Sale la pressione sua livello interno e su quello internazionale cala visibilmente l’entusiasmo degli alleati. Le ultime settimane hanno rivelato la crescente frustrazione del popolo ucraino verso il governo di Kiev, mentre le elezioni in Europa non hanno portato alcuna novità positiva a. E nel corso del, Biden ha commesso la più clamorosa delle gaffe chiamandolo pubblicamente “Putin”. Soldati esausti e diserzioni in aumento Il giornale britannico The Economist riporta le voci sconsolate degli ucraini che hanno avuto a che fare direttamente con la politica militare di Zelenksy. La mobilitazione e soprattutto la smobilitazione sono diventate emblema della crescente frustrazione che molti ucraini sentono verso il loro governo.