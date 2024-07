Pallamano A Gold Publiesse Chiaravalle dal Romagna arriva l’ala sinistra Di Domenico

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Originario di Faenza, 22 anni, viene dal, con cui ha giocato sia in Serie Ache in Silver: “mi piace perché non molla mai”, 15 luglio 2024 – La rosa dellacontinua ad impreziosirsi in vista della prossima Serie A. Dopo l’arrivo, già annunciato, di Juanpi Cuello, mancino tra i migliori della stagione appena conclusa in massima serie,dalMartin Di. Chi è Martin DiDi, faentino di 22 anni, è reduce da una grande stagione da titolare in Serie A Silver in cui ha messo a registro ben 74 gol, risultando più volte determinante per la squadra arancio/blu dove è cresciuto. Scopre laalle scuole elementari, cresce nell’Handball Faenza, dove gioca nelle giovanili e in Serie B.