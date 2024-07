Mafia | lettera anonima a vedova Piersanti Mattarella ‘Ecco il nome del killer’ Adnkronos

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Palermo, 15 lug. () – Un foglio formato A4 con sette righe. Secche. Scritte al computer. In cui un anonimo, come apprende l’, scrive ildel presunto killer dell’ex Presidente della Regione siciliana,, ucciso il 6 gennaio 1980, sotto la sua abitazione a Palermo. I figli dell’ex Presidente della Regione hanno consegnato laagli investigatori, in attesa di sviluppi. Sarà adesso la Procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, a tentare di fare luce su questo anonimo. Il lavoro di un mitomane, oppure quelporta a un nuovo filone di inchiesta? E’ ancora troppo presto per saperlo. L’unica certezza, finora, è che a distanza di 44 anni non si conoscono ancora i nomi dei killer che uccisero, il Presidente “dalle carte in regola”, fratello dell’attuale Capo dello Stato, Sergio