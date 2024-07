L’eterna giovinezza del 38enne Simone Gozzi | Sarà la mia ultima stagione? Non è detto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) La prima gara fra i ’grandi’ l’ha giocata il 18 settembre 2005, campionato di C2, un Reggiana-Forlì 0-0 al Mapei Stadium, in cui l’allora mister granata Foschi lo mise dentro a 3’ dalla fine al posto dell’infortunato Annoni. Quel giornoaveva da poco compiuto 19 anni e oggi è pronto a doppiarli sempre con le scarpette ai piedi. A 38 anni festeggiati lo scorso 13 aprile il difensore di Campagnola – ma ormai vignolese d’adozione – è fresco di rinnovo al Terre di Castelli per scrivere altri numeri di una carriera ’monstre’ che fin qui parla di quasi 600 gare giocate fra Serie A (2), Serie B (287), Serie C (155) e Serie D (75) oltre alle varie coppe. Prima di tutto però c’è da mettersi alle spalle unamai così sfortunata, che si è chiusa a metà dicembre con il contatto aereo con Guidone nel big match con la Cittadella, che gli ha procurato fratture scomposte a mascella, zigomo e orbita oculare.