La società scatenata sul mercato Mendes è un investimento record E non tramonta la pista Defrel

(Di lunedì 15 luglio 2024) La caccia a Pedrosembra ormai essersi conclusa positivamente, al punto che ieri la punta portoghese è stata avvistata in una pizzeria in città. Ascoli e Modena nella giornata di ieri hanno infatti fatto un ulteriore passo avanti nella trattativa e anche da fonti marchigiane pare che si sia già arrivati allo scambio di documenti. Un affare che, in sostanza, si farà. Da parte del Modena, con un pizzico di comprensibile scaramanzia, si respira ottimismo ma allo stesso tempo vige il famoso detto di trapattoniana memoria del "non dire gatto" eccetera eccetera per questa corsa a un attaccante conteso da mezza Serie B. Comunque tra oggi e domani dovrebbe arrivare l’ufficialità di quella che diventa l’operazione più onerosa della storia canarina espressa in euro, superiore alla cifra di oltre due milioni che nel 2002 venne versata nella casse della Salernitana per il cartellino di Nicola Campedelli.