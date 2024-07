King Kong Work | il tuo alleato per l’abbigliamento da lavoro personalizzato

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 15 luglio 2024)darappresenta a tutti gli effetti il primo biglietto da visita per le aziende che attraverso il proprio team si interfacciano con i clienti, volendo dare un’impressione positiva e professionale sin dal primo contatto. Poter contare su collaboratori vestiti in modo appropriato, migliora l’immagine e la reputazione aziendale, aumentando allo stesso tempo la motivazione e il senso di appartenenza dei lavoratori stessi, che si sentiranno completamente coinvolti all’interno dell’azienda e quindi saranno più collaborativi e produttivi. In quest’ottica, la personalizzazione del vestiario dadiventa fondamentale, così da poter apporre sugli indumenti non solo il logo dell’azienda ma anche quelle creatività che possono rappresentare un marchio distintivo rispetto ai competitor, facendo anche una promozione indiretta alla propria attività.