Impatto positivo col Napoli | la confessione di Spinazzola agli amici

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il primo acquisto della sessione estiva di mercato delè stato Leonardo. Il terzino ha mostrato tutto il suo entusiasmo in una. Prosegue il ritiro in quel di Dimaro-Folgarida per il, che è giunto al suo quinto giorno di lavoro. La squadra prosegue gli allenamenti sotto il regime di mister Antonio Conte, che è attento ad ogni singolo detto. Il neo acquisto, Leonardo, ha avuto un buon approccio edcon l’ambiente. Il tutto è stato testimoniato da unadel terzino azzurrocolpito positivamente dall’ambiente: laGiorno cinque del ritiro a Dimaro per il, che attualmente è in campo per la sessione pomeridiana.