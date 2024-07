Il Cnr boccia l’impianto eolico sull’Appennino ma il parere tecnico fa sorgere molti dubbi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) La questione degli impianti eolici in Italia sta scivolando sempre di più verso una discussione urlata e scorretta. L’ultimo caso è la notizia di un “del Cnr” sugli impianti nell’Appennino Centro-Settentrionale. È stata pubblicata sul Corriere di Romagna del 21 Giugno con il titolo “Il Cnr”. Secondo l’articolo, il sindaco del comune di Casteldelci ha chiesto ildel Cnr sull’argomento e ha ricevuto una risposta ufficiale molto negativa in termini di validità economica e impatto ambientale. Insieme ai colleghi dell’associazione “Energia per l’Italia” (energiaperlitalia.it) ci siamo impegnati a cercare questodel Cnr, del quale l’articolo non fornisce un link. Non è stato facile trovarlo, ma alla fine è spuntato fuori in una complicata pagina web della Regione Toscana.