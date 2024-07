Il caso Mark Violets e il problema delle spunte blu su X

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un indizio non fa una prova. Tanti indizi, invece, raccontano una verità inconfutabile. Da tempo si parla della correlazione tra l’ampia diffusione di fake news e leblu (simbolo di un account “verificato”) su X. Ildell’attentato contro Donald Trump in Pennsylvania conferma quelle indicazioni già palesi. La maggior parte degli account che hanno dato visibilità internazionale alla bufala/troll “” o hanno aumentato la visibilità della falsa video-confessione di un utente che si è spacciato per Thomas Matthew Crooks (colui il quale è stato ucciso dopo aver sparato verso l’ex Presidente americano e la folla che stava partecipando al comizio di Butler) aveva proprio la spunta blu. LEGGI ANCHE > L’analisi della trollata del calcio Twitter italiano che è diventata una fake news mondiale Questo è solo un piccolo esempio, una raccolta, di come gli account “spuntati” dopo aver pagato l’abbonamento a X Premium (questo è il vincolo fondamentale per ottenere la cosiddetta “verifica” e il bollino di “certificazione”) abbiano contribuito alla condivisione della fake news susul social di Donald Trump.