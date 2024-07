I migliori oli del Lazio scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il legame tra il territorio oggi delimitato tra i confini regionali dele l'ulivo affonda le radici nei millenni passati. Sono moltissimi, infatti, i reperti archeologici che testimoniano la presenza della pianta nell'areale laziale già a partire dal VII secolo a.C., come ad esempio vasi di diverse dimensioni destinati alla conservazione di olio per uso alimentare. Se i popoli Etruschi e Sabini sono stati i primi ad approcciare alla cura della pianta e alla lavorazione delle olive, ai Romani si deve la diffusione dell'olivicoltura in tutto il bacino del Mediterraneo e il miglioramento delle tecniche colturali. Già nel I secolo d.C. Plinio Il Vecchio, nella sua opera Naturalis Historia, spiegava come approcciare a tecniche agronomiche opportune e come produrre un olio di qualità.