Hig la via italiana all’innovazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) CAMBIO DI VERTICI di Harmonic Innovation Group Società Benefit (Hig). Alla guida della società, che è impegnata a promuovere una via, sono arrivati, infatti, Pasqualino Scaramuzzino, nel ruolo di presidente ed Emanuele Spampinato (nella foto in basso), in qualità di ad. La società, che è appena stata integrata in Eht Holding, ha dato alla luce uno dei più importanti player italiani per l’innovazione, sia in termini di leadership di pensiero che di numeri, con un fatturato di 40 milioni di euro al 2023, un valore aggregato di produzione della rete consortile di circa 420 milioni di euro. Fra i finanziatori di questo progetto innovativo ci sono: Banca del Mezzogiorno di Gruppo Medio Credito Centrale, Intesa San Paolo e Azimut Libera Impresa Sgr, Santo Versace, Luca Meldolesi, Gruppo Ferraro, Relatech, WebGenesys, Efm, Progetto Cmr, Banca Etica.