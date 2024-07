Ha battuto Miguel Indurain alla granfondo | Un’impresa perché lui è ancora in forma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Categoria M8, 1° Franco Righi, 1960, Guastin 4:08.39, 2°, 1964, Spagna in 4:13.02. Qualcuno penserà a un errore giornalistico, qualcuno si stropiccerà gli occhi, ma questa è la pura verità ed è la classifica per i primi due posti della Maratona dles Dolomites, percorso medio, categoria M8. In una dellepiù importanti del mondo, il "nostro" Franco Righi hail campione spagnolo. Sì proprio quello che in carriera ha vinto tutto quello che si poteva vincere. "Già, è andata proprio così – dice Righi – per me è davvero una bella soddisfazione guardare questa classifica., tra l’altro, non è che ha tolto la bicicletta dal chiodo in occasione di questa gara,anche se sei stato un campione fenomenale, per fare questi tempi ti devi comunque allenare.