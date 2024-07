Grendizer U | recensione dei primi due episodi della nuova serie

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 15 luglio 2024) Sulla TV giapponese sono andati in onda iduediU, reboot dell’iconicaanni ’70 di Go Nagai, nota qui in Italia con il nome di Atlas UFO Robot. Questa la nostra. La fondazione Kabuto ha sedi, ormai, in tutto il pianeta. Koji e Sayaka – di stanza nella sede Saudita – vengono chiamati per un sopralluogo nel deserto di sabbia rossa di Riad, dove è precipitato un misterioso oggetto proveniente dallo spazio. Poco lontano dal punto dell’impatto rivengono un ragazzo che non ricorda nulla del suo passato e tantomeno il suo nome. Daisuke, com’è stato chiamato da Koji, viene ospitato nel ranch di Koji e dà prova di avere molta empatia con i cavalli e di essere un ottimo pilota di moto. Nel frattempo, Koji ed il Mazinga Z si trovano coinvolti in un combattimento con un misterioso avversario che mette in crisi il robot costruito dal Dottor Kabuto.