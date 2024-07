G7 Commercio a Villa San Giovanni multilateralismo e resilienza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 luglio 2024)San(RC), 15 lug. (askanews) – ‘La Calabria diventerà per due giorni la capitale delmondiale”, ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani presentando l’evento, il primo di questa portata negli ultimi 50 anni che viene ospitato nella Regione e il terzo nel suo formato G7, che si svolgerà traSane Reggio Calabria il 16 e 17 luglio. “I Paesi membri del G7 e i Paesi ospiti rappresentano il 54 per cento del Pil mondiale e il 34 per cento della popolazione mondiale. Ed è soltanto la terza volta nella storia che si tiene il G7 in formato, è un filone che ho voluto confermare, perché la crescita dell’export è una priorità assoluta per l’Italia’, ha dichiarato il ministro parlando del comparto legato all’internazionalizzazione, uno dei motori dell’economia italiana.