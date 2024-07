Furto sventato a Migliarino Pisano | Carabinieri arrestano un ladro in fuga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Vecchiano, 15 luglio 2024 - Sentono delle presenze in casa e chiamano il 112. Iun uomo. È successo a, idella Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa a seguito di una segnalazione riguardante presenze sospette all'interno di un’abitazione, hanno intercettato due individui mentre stavano scavalcando il muro di cinta dell'abitazione probabilmente per compiere, e si davano allaa bordo di due moto. Ladi uno dei due ladri si è conclusa bruscamente grazie all'intervento dei militari, che lo hanno tratto in arresto. L’uomo è stato trovato in possesso di arnesi da scasso, materiale da travisamento e un apparato radio, probabilmente utilizzato per comunicare con eventuali complici.