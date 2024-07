Dove mangiare a Gallipoli Gli 8 migliori indirizzi scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 15 luglio 2024) Gite in barca, immersioni, sport acquatici, oppure semplicemente bagni di sole e relax, quale che sia il mood del momento aogni visitatore trova quello che cerca. A tavola è un trionfo di pesce e crostacei, primi fra tutti ilviola, da consumare anche crudo, le aragoste e la sontuosa zuppa di pesce allana. Il tutto accompagnato dai buoni vini bianchi e rosati, vanto del territorioAMU Fish Restaurant & Store Il locale parte avvantaggiato, posizionato com’è sul giro delle antiche mura, con una vista mare spettacolare, un bel dehors e un’atmosfera incantata resa ancor più suggestiva dal lume di candela. Anche la cucina contribuisce non poco alla riuscita della serata. Il pesce è il tema principale del menu, a partire dai crudi, con ilviola di, le tagliatelle di seppia e la tartare di tonno in pole position.