Di Marzio a CalcioWeb | Italia senza 9 e 10 Calciomercato? Occhio all’Atalanta Zaniolo è un damante

(Di lunedì 15 luglio 2024) Berlino-Reggio Calabria in poche ore, Gianluca Diè volato da Euro 2024 a la sede di “– L’Originale” per la settimana che va dal 15 al 19 luglio. L’esperto di mercato, raggiunto ai microfoni di, ha raccontato le emozioni vissute ieri notte durante Spagna-Inghilterra: “essere in una finale di un campionato d’Europa, sul campo a vivere quel tipo di emozioni è fantastico. Meno, chiaramente, non essendoci l’. Tre anni fa era tutto molto più bello con il calciono, vedendo Chiellini, vedendo come le altre nazioni, quella che ha perso e quella che ha vinto siano riuscite a creare dei giovani talenti di livello assoluto. Il paragone è venuto inevitabile mentalmente fra quello che sono riusciti a creare loro e quello che non siamo riusciti a creare noi.