C’è un motivo profondo Kate Middleton a Wimbledon tutti notano quel curioso particolare del suo abito

(Di lunedì 15 luglio 2024)è tornata aper assistere alla finale maschile del torneo. La principessa del Galles, che sta affrontando un delicato percorso di cure per un cancro, ha scelto unviola firmato Safiyaa per il suo attesissimo ritorno in pubblico.è stata accolta da una standing ovation del pubblico, visibilmente emozionato nel rivederla dopo mesi di assenza. Ad accompagnarla la figlia Charlotte, in un elegantea pois blu, e la sorella Pippa. Assente invece il principe William, impegnato in Germania per seguire la finale degli Europei di calcio. >> “Mio figlio no”.preoccupata per George: cosa succede al suo primogenito L’outfit scelto daper l’occasione non è passato inosservato. L’viola, color del lilla, simboleggia l’unione tra corpo e mente, ma anche un amuleto protettivo contro le forze oscure.