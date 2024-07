Attentato a Donald Trump il ritorno di Melania e i dubbi sul futuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) La sua riapparizione sulle scene pubbliche aveva già fatto discutere. Ma ora che, con una nota ufficiale, è scesa in campo al fianco del marito, reduce di unè tornata definitivamente sotto i riflettori mediatici. E le domande sul suoin ambito politico continuano a rincorrersi., moglie, dal 2005, di, candidato repubblicano in lizza per la presidenza degli Stati Uniti contro il rivale democratico Joe Biden, ha sorpreso tutti quando, dopo un lungo periodo di assenza nella campagna elettorale del marito, è riapparsa in occasione della convention repubblicana. Come ormai è noto, durante l’evento, un uomo, Thomas Matthew Crooks, è salito su un tetto e ha sparato contro, che stava tenendo un discorso.